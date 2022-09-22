Ярославль, , 10:25 — REGNUM В Ярославле началась церемония прощания с российским актёром и режиссёром, залуженным артистом России, художественным руководителем ярославского театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом, который ранее погиб в ДТП. Об этом 22 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Пускепалис Volkovteatr.ru

На фасадах театра вместо афиш размещены фотографии покойного, под которыми люди возложили принесённые ими цветы и этим устроили импровизированные мемориалы.

Церемония прощания с покойным проходит большом зрительном зале, где на сцене стоят гробы Пускепалиса и его также погибшего в аварии водителя, около которых находятся их близкие. На сцене стоит почетный караул, гробы погибших усыпаны цветами, которые несут в театр сотни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября На киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге простились с режиссёром Игорем Масленниковым.