Москва, 25 декабря, 2013, 19:01 — ИА Регнум. В уходящем году не произошло канализации и абсорбации протеста. Раздражение в обществе нарастает, но не находит своего выхода. Такое мнение высказал 25 декабря на заседании московского политклуба руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев , передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что увеличивается количество людей, готовых выйти на улицу. Калачев считает, что одна из причин недовольства - утрата ощущения стабильности большинством людей, при том, что стабильность была главным достижением последних лет. Стабильность, по словам Калачева, утрачивается "даже с точки зрения новостных потоков", когда в СМИ сообщается о все новых изменениях и реформах.

Федеральная власть, по мнению политолога, совершила ошибку, когда "начала метаться", проводя системные реформы и интенсивно занимаясь законотворчеством. Калачев считает, что элита "не понимает, что нужно наложить мораторий на системные изменения, пока страна не выйдет из экономического кризиса".

"Массовое сознание живет в ожидании чего-то плохого", - сказал эксперт. Он уверен, что поводом для выхода недовольства может стать все что угодно - начиная от неудач российских спортсменов на Олимпиаде и заканчивая отсутствием яиц на прилавках.