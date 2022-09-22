Власти необходимо наложить мораторий на системные изменения - мнение
Москва, 25 декабря, 2013, 19:01 — ИА Регнум. В уходящем году не произошло канализации и абсорбации протеста. Раздражение в обществе нарастает, но не находит своего выхода. Такое мнение высказал 25 декабря на заседании московского политклуба руководитель Политической экспертной группы
Эксперт отметил, что увеличивается количество людей, готовых выйти на улицу. Калачев считает, что одна из причин недовольства - утрата ощущения стабильности большинством людей, при том, что стабильность была главным достижением последних лет. Стабильность, по словам Калачева, утрачивается "даже с точки зрения новостных потоков", когда в СМИ сообщается о все новых изменениях и реформах.
Федеральная власть, по мнению политолога, совершила ошибку, когда "начала метаться", проводя системные реформы и интенсивно занимаясь законотворчеством. Калачев считает, что элита "не понимает, что нужно наложить мораторий на системные изменения, пока страна не выйдет из экономического кризиса".
"Массовое сознание живет в ожидании чего-то плохого", - сказал эксперт. Он уверен, что поводом для выхода недовольства может стать все что угодно - начиная от неудач российских спортсменов на Олимпиаде и заканчивая отсутствием яиц на прилавках.