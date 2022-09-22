Новосибирск, 22 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Жителей Новосибирской области пригласили на патриотический митинг-концерт в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мы — за Россию!

Мероприятие по инициативе Фонда поддержки общественных инициатив «Волонтерский Форпост» пройдёт 23 сентября на сцене парка культуры и отдыха «Центральный» в Новосибирске.

«Организаторы приглашают принять в нём участие новосибирцев, которых объединяет любовь к Родине, стремление отстоять суверенитет нашей страны и право на самоопределение граждан освобождённых территорий», — уточняется в сообщении.

Для участников мероприятия выступят лауреата международных конкурсов, солиста Новосибирсокго государственного академического театра оперы и балета Карена Мовсесяна, участники ансамбля «Дружина», артисты Новосибирского музыкального театра Яна Кованько и Андрей Дорошенко.

Напомним, что одновременно в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей пройдут референдумыпо воссоединению с Россией.