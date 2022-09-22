Москва, 22 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории бывшей УССР, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

«Стало очевидным, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Военно-биологическая деятельность Пентагона осуществляется в нарушение режима нераспространения биологического оружия, и требует принятия мер на международном уровне, отметила также Яровая.