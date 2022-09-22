Алжир, , 10:27 — REGNUM Власти Алжира считают приоритетным сотрудничество с Италией в сфере энергетики. Об этом 22 сентября сообщает Algerie Presse Service (APS) со ссылкой на заявление министерства энергетики и горнорудной промышленности Алжира.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По последним данным, за первые девять месяцев 2022 года объёмы поставок газа в Италию существенно возросли и будут увеличиваться и далее.

«На сегодняшний день поставлено 17,8 млрд кубометров газа. Алжир, выполняет свои обязательства перед Италией и укрепляет свои позиции в качестве основного поставщика газа в Италию, которая ближайшие месяцы получит еще 10 миллиардов кубометров газа. Государственная компания Sonatrach еще больше укрепит свои позиции в качестве ведущего поставщика газа в Италию, как и было решено президентами двух стран на недавней встрече», — отмечается в заявлении министерства.