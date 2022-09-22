Москва, , 10:20 — REGNUM Призывы западных политиков, в том числе канцлера ФРГ Олафа Шольца, к активизации усилий по борьбе с продовольственным и энергетическим кризисами — это чистая спекуляция и ничего больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Солнечная энергетика

«Рост цен на энергоносители на протяжении 2021 года в результате изменения энергетической модели в сторону неископаемого топлива привел к глобальному энергетическому шоку, — сказал Паштова. — Большинство поставщиков электроэнергии ещё с прошлого года активизировали политику покупки фьючерсов, расторгнув все частные соглашения с конечным потребителем. Сегодняшний энергетический кризис — это биржевой пузырь, который искусственно создан заинтересованными лицами. При этом бюджет Германии не страдает, поскольку политики не регулируют ситуацию, а обслуживают интересы крупных концернов».

По словам Паштовой, это ростки всё той же «зеленой» энергетики.

«В Германии были разобраны почти все АЭС, кроме трех действующих энергоблоков (по состоянию на 2020 год они производили лишь 11,3% электроэнергии в стране), и их тоже должны были отключить осенью 2022 года. С приходом зимы ситуация, конечно, обострится», — сказала Паштова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Испании начали массово закупаться древесными пеллетами.

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