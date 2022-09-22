Уфа, 22 сентября 2022, 10:25 — REGNUM Инфраструктуру для беспилотников будут развивать в Уфе. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что в рамках международного конгресса «Транспорт и строительство» было подписано соглашения между администрацией Уфы, одним из предприятий и центром стратегических разработок Башкирии.
«Документ подразумевает сотрудничество сторон в целях разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на территории столицы Башкортостана по созданию и реализации IT-инфраструктуры для эксплуатации беспилотных воздушных судов», — сообщает пресс-служба.
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