Уфа, 22 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Инфраструктуру для беспилотников будут развивать в Уфе. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

ООО «Группа Кронштадт» Беспилотник

Сообщается, что в рамках международного конгресса «Транспорт и строительство» было подписано соглашения между администрацией Уфы, одним из предприятий и центром стратегических разработок Башкирии.

«Документ подразумевает сотрудничество сторон в целях разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на территории столицы Башкортостана по созданию и реализации IT-инфраструктуры для эксплуатации беспилотных воздушных судов», — сообщает пресс-служба.

Читайте также: Свыше двух тысяч беспилотников ВСУ уничтожены в ходе спецоперации