Ирвайн, США, , 10:19 — REGNUM Blizzard рассказала об изменениях баланса в Overwatch 2, которые коснутся некоторых героев. Об этом 22 сентября сообщает портал Comicbook.

Overwatch Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что разработчики внесли «значительные изменения» в способности и характеристики таких персонажей, как Junker Queen, General, Mercy, Bastion и других. С полным списком нововведений можно ознакомиться в блоге Blizzard.

Напомним, релиз Overwatch 2 в формате раннего доступа состоится 4 октября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard покинул главный дизайнер персонажей Overwatch Джефф Гудман, который работал над проектом оригинальной игры с самого начала его реализации.

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