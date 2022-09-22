Ирвайн, США, 22 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Blizzard рассказала об изменениях баланса в Overwatch 2, которые коснутся некоторых героев. Об этом 22 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

Отмечается, что разработчики внесли «значительные изменения» в способности и характеристики таких персонажей, как Junker Queen, General, Mercy, Bastion и других. С полным списком нововведений можно ознакомиться в блоге Blizzard.

Напомним, релиз Overwatch 2 в формате раннего доступа состоится 4 октября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard покинул главный дизайнер персонажей Overwatch Джефф Гудман, который работал над проектом оригинальной игры с самого начала его реализации.