Луганск, 22 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел города Лисичанска Луганской Народной Республики. Об этом 22 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

В 7:30 по Лисичанску нанесён удар с применением РСЗО HIMARS. Всего по городским кварталам выпущено четыре ракеты.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в информации.