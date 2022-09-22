Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга в четверг, 22 сентября, опроверг сообщения СМИ и Telegram-каналов о задержании органами СКР председателя комитета Сергея Макарова по делу о превышении должностных полномочий.

kgiop. gov. spb.ru Глава КГИОП Сергей Макаров.

Напомним, что поздним вечером 21 сентября в СМИ появилась информация, что в Петербурге после «символичного обыска» был задержан Сергей Макаров, который с 2014 года возглавляет КГИОП. Ему, якобы, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. До этого СКР возбудил несколько уловных дел по факту сноса исторических зданий в Петербурге. Однако информацию о задержании на утро 22 сентября опровергли в пресс-службе КГИОП.

«Председатель комитета в рамках своих полномочий сотрудничает со следствием и предоставляет объективную информацию по возбужденным ранее Следственным комитетом Российской Федерации уголовным делам, которые в настоящее время находятся в стадии расследования», — уточнили в комитете, входящем в структуру правительства Санкт-Петербурга.