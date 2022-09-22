Севастополь, 22 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Голосование на референдумах по вопросу воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей проведут для жителей этих территорий в Севастополе с 23 по 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

В первые четыре дня, с 23 по 26 сентября, принять участие в голосовании можно только на дому. Для этого необходимо в этот период оставить заявку на своем избирательном участке. Позже также появится перечень телефонов, по которым можно будет сообщить о намерении проголосовать дома.

27 сентября голосование на референдумах организуют на избирательных участках. Так, жители ДНР смогут проголосовать во Дворце культуры Рыбаков по адресу: ул. Павла Корчагина, 1. Для жителей ЛНР участок организуют в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу: ул. Ленина, 25. Жители Запорожской области принять участие в референдуме смогут в кинотеатре «Москва» на ул. Генерала Острякова, 70, жители Херсонской области — в культурном комплексе «Корабел» на ул. Рабочей, 2.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в республиках Донбасса и на освобождённых территориях бывш. УССР состоятся референдумы по вопросу воссоединения с Россией.