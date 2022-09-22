Новосибирск, 22 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Несмотря на разрушение прежнего формата отношений России и Запада, никто не лишит Россию её важной роли в ООН. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя слова министра иностранных дел Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Действительно, несмотря на разрушение прежнего формата отношений России и Запада, складывавшегося с 1991 года, исключение Москвы из системы международных отношений невозможно. Против этого выступают большинство стран «второго» и «третьего» миров, не относящих себя к Западу, — сказал Бирюков. — Помимо этого, подобное исключение создало бы масштабные риски, которые международному сообществу едва ли удастся купировать в складывающейся ситуации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россию невозможно лишить той важной роли, которую она как постоянный член Совета Безопасности играет в ООН.

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