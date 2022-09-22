Париж, 22 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Чёрный список, которые ранее был опубликован Центром противодействия дезинформации при СНБО киевского режима, напоминает список доносов, которые публиковали в 1930—1940-х годах, также нем содержатся французские граждане. Об этом 22 сентября написала депутат Национального собрания Франции Лоранс Робер-Део в своём письме французскому министру иностранных дел Катрин Колонне, которое приводит RT.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Как отмечает французский депутат, официально Киев этим списком намерен якобы выявлять «пропаганду» и «деструктивную информацию», осуществляя противодействия таковым и не допуская «манипуляций общественным мнением».

При этом Робер-Део уточнила, что на сайте Центра противодействия дезинформации (ЦПД) названы лица, которые якобы распространят заявления, схожие с «российской пропагандой» и в него включены французские граждане, включая экс-кандидатов в президенты и в том числе — Марин Ле Пен.

«Указанные лица не могут не беспокоиться о включении их в этот список-донос, напоминающий списки, публиковавшиеся в 1930—1940-х годах. Тем более что [киевский режим] нельзя назвать образцовой демократией, особенно в том, что касается безопасности людей», — говорится в письме.

Также она попросила главу МИД Франции сообщить, какова официальная реакция французского правительства на публикацию Киевом такого списка и уточнить, считают ли нынешние власти страны приемлемой такую «процедуру доносительства». При этом французский депутат поинтересовалась, что Париж планирует предпринять, «чтобы положить конец этим доносам».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия якобы должна выплатить киевскому режиму «военные репарации».