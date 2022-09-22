Магадан, 22 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов отчитался об исполнении указа президента России о частичной мобилизации, отметив, что в стране произошёл ряд важных событий: референдум на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и ряда других областей о воссоединении с Россией, обострение военных действий на этих территориях, а также о прямой угрозе, исходящей в адрес России от стран НАТО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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«Думаю, уже всем давно понятно, что против нашей армии воюют не только солдаты киевского режима, но и боевой состав НАТО. В связи с этим президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В нашем регионе создано несколько мобилизационных пунктов: два — в Магадане, по одному в посёлках Ола и Омсукчан. Пункты Палатки и Ягодного принимают людей сразу из нескольких городских округов Колымы. Сотрудники военкомата доставили на предприятия региона повестки. Указ президента РФ принят к исполнению», — пояснил Сергей Носов.

Глава региона уже посетил пункты сбора, расположенные в Магадане, отметив, что работа ведётся интенсивно.

«У тех, кто отправлен в мобилизационные пункты, здесь остаются дети, жены, родители. Все они переживают. Наша задача — обеспечить людей водой, питанием, транспортом для отправки в аэропорт. Надо разработать меры поддержки семей тех, кто призван на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. Необходимо привлечь волонтёров к оказанию шефской помощи таким семьям. Вниманием сейчас должен быть окружен каждый», — сказал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, первые 45 мобилизованных жителей Дальнегорска в Приморье отправлены 22 сентября на военные сборы в Сибирцево.