Донецк, 22 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 22 сентябяр в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:56 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 сентября киевские боевики совершили обстрел населённого пункта Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

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