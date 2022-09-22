Осло, 22 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Норвежские военные добились прогресса в извлечении CV-22 Osprey из природного заповедника, застрявшего в природном заповеднике с 12 августа 2022 года. У самолёта выявили технические неполадки, ремонт на месте не представляется возможным. Используя деревянные доски и гравий, солдаты соорудили импровизированную дорогу и переместили самолет на 50 футов (около 15 метров — прим. ИА REGNUM). Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает The Business Insider.

U.S. Air Force Конвертоплан MV-22 Osprey

CV-22 Osprey самолёт ВВС США с наклонным винтом для специальных операций совершил «контролируемую аварийную посадку» на острове Сенья в природном заповеднике Стонгодден на севере Норвегии 12 августа. Инцидент был вызван неисправностью сцепления, и с тех пор самолет застрял там.

«Он застрял всего в 80 метрах от кромки воды, где нам нужно его достать <…> Но именно эти 80 метров катастрофически сложны», — сказал генерал-лейтенантДжим Слайф, глава командования специальных операций ВВС США.

Военнослужащие Норвегии заявили, что спасательному батальону вооружённых сил удалось переместить самолёт стоимостью 90 млн долларов на 15 метров, что стало «впечатляющим подвигом» из-за его веса в 33 тыс. фунтов (около 15 тонн — прим. ИА REGNUM).

Для спасательной операции инженеры норвежской армии построили импровизированную тропу, уложив балки и деревянные маты рядом друг с другом, создав импровизированную дорогу к берегу. Ближе к воде инженеры прокладывают дорожку, насыпая гравий поверх камней. После того как солдаты перенесут Osprey, из которого выкачали топливо, чтобы его было легче и легче транспортировать, его поднимут при помощи плавучего крана и перевезут в порт НАТО в Норвегии для технического обслуживания.

По словам норвежских военнослужащих, транспортировка должна было начаться на этой неделе, но из-за плохой погоды «спасательная операция» откладывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны СШАЛлойд Остин и его коллега глава норвежского ведомстваБьорн Арильд Грам провели встречу в Пентагоне, где обсудили текущую ситуацию на территории б. УССР и в Арктике. В ходе встречи глава обороны США поблагодарил министра обороны Норвегии за помощь его страны, когда самолёт V-22 Osprey потерпел крушение во время учений, где погибли четыре морских пехотинца.

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