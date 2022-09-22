Москва, , 10:11 — REGNUM С начала реализации программы реновации в Москве (с февраля 2018 года) расселено 260 старых пятиэтажек, в которых проживали более 42 тыс. человек, сообщили 22 сентября в Стройкомплексе.

Новостройки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Из 260 пятиэтажек 122 расселённых дома уже снесли. Территории, освобождённые от старых домов, становятся площадками для возведения новостроек. Сформировано уже 173 площадки для строительства.

Переселение по реновации идёт в 75 районах Москвы. В новые квартиры переехали 72,6 тыс. человек. Лидируют по числу расселённых домов Западный и Восточный АО — там расселено по 40 домов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве процесс строительства жилья по программе реновации переводится в цифровой формат.

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