Москва, 22 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. С начала реализации программы реновации в Москве (с февраля 2018 года) расселено 260 старых пятиэтажек, в которых проживали более 42 тыс. человек, сообщили 22 сентября в Стройкомплексе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новостройки

Из 260 пятиэтажек 122 расселённых дома уже снесли. Территории, освобождённые от старых домов, становятся площадками для возведения новостроек. Сформировано уже 173 площадки для строительства.

Переселение по реновации идёт в 75 районах Москвы. В новые квартиры переехали 72,6 тыс. человек. Лидируют по числу расселённых домов Западный и Восточный АО — там расселено по 40 домов.

ИА REGNUMранее сообщало, в Москве процесс строительства жилья по программе реновации переводится в цифровой формат.

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