Москва, 22 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий заморозку выплат по всем кредитам мобилизованных, разработали депутаты Госдумы фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

Заемщик или индивидуальный предприниматель (ИП), который был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договорных обязательств, чтобы приостановить исполнение своих обязательств на время службы по мобилизации, следует из документа.

«Будет несправедливо, если во время участия в специальной военной операции по мобилизации банки начнут требовать от людей погашения кредитов, а в случае возникновения просрочки станут ещё и начислять пени, и применять различные штрафные санкции. Этого нельзя допустить», — сказал Миронов.

Вместе с тем в «Единой России» объявили о подготовке своих поправок.

Читайте также: Володин: мобилизованные получат кредитные каникулы и трудовые гарантии