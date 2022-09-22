Законопроект о заморозке выплат по кредитам мобилизованных разработали в ГД
Москва, 22 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий заморозку выплат по всем кредитам мобилизованных, разработали депутаты Госдумы фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
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Заемщик или индивидуальный предприниматель (ИП), который был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договорных обязательств, чтобы приостановить исполнение своих обязательств на время службы по мобилизации, следует из документа.
«Будет несправедливо, если во время участия в специальной военной операции по мобилизации банки начнут требовать от людей погашения кредитов, а в случае возникновения просрочки станут ещё и начислять пени, и применять различные штрафные санкции. Этого нельзя допустить», — сказал Миронов.
Вместе с тем в «Единой России» объявили о подготовке своих поправок.
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