Курск, 22 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Осенняя призывная кампания в Курской области стартует 1 октября. Об этом 21 сентября на брифинге сообщил главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

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Осенний призыв, подчеркнул военком, будет проводиться в плановом порядке. Согласно заданию, из Курской области на срочную службу должны отправиться около тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов заявил, что частичная мобилизация коснётся тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. Срочников она не затронет.