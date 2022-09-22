Донецк, 22 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 22 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

В 9:28 зафиксирован удар с позиций в населённом пункте Нетайлово. По Куйбышевскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Старомихайловку.