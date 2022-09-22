Москва, , 10:09 — REGNUM Усиление продовольственного кризиса в 2023 году будет производной энергетического кризиса, искусственно спровоцированного политикой Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Пусты полки в продовольственном магазине (сс) Brandon Gregory

«Цены на продовольственные товары тесно связаны с ценами на энергоносители, и, конечно же, 2023 год может оказаться гораздо сложнее нынешнего по части цен на энергоносители, продовольствие и удобрения, — сказала Паштова. — Показательно, что без всяких оснований правительство в Германии в этом году в разы сократило, можно сказать, остановило озимые посевы, а запасы дизельного топлива вместо того, чтобы субсидировать [их] фермерам, отправили на [территорию б. УССР]».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Евростата, в среднем в ЕС хлебобулочные изделия в августе 2022 года подорожали на 18% по сравнению с августом 2021 года.