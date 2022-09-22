Москва, 22 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Усиление продовольственного кризиса в 2023 году будет производной энергетического кризиса, искусственно спровоцированного политикой Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

(сс) Brandon Gregory Пустые полки в продовольственном магазине

«Цены на продовольственные товары тесно связаны с ценами на энергоносители, и, конечно же, 2023 год может оказаться гораздо сложнее нынешнего по части цен на энергоносители, продовольствие и удобрения, — сказала Паштова. — Показательно, что без всяких оснований правительство в Германии в этом году в разы сократило, можно сказать, остановило озимые посевы, а запасы дизельного топлива вместо того, чтобы субсидировать [их] фермерам, отправили на [территорию б. УССР]».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Евростата, в среднем в ЕС хлебобулочные изделия в августе 2022 года подорожали на 18% по сравнению с августом 2021 года.