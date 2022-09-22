Ереван, 22 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за бои, длившиеся на азербайджано-армянской границе 13 и 14 сентября, на Армению. Это заявление он сделал 21 сентября по случаю поднятия азербайджанского флага в Лачине, переданном под контроль Баку.

President.az Ильхам Алиев

«При совершении 13 сентября очередной провокации против нас Азербайджанская армия ответила и вновь дала отпор врагу. Надеюсь, что наконец это послужит им уроком, так как они убедились в том, что никто и ничто не остановит нас», — заявил Алиев.

По его словам, действия Азербайджана не получится остановить с помощью «звонков» или других инициатив. Президент отметил, что азербайджанские войска стоят на границе и готовы принимать «надлежащие меры».

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км.