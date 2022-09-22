Джакарта, , 10:08 — REGNUM По меньшей мере четверо индонезийских граждан оказались на острове в Малайзии, где четыре дня находились без еды после того, как их обманули агенты синдиката, занимающиеся контрабандой людей, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным расследования, на острове находились четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет.

«Это нелегальные рабочие-мигранты, которые пытались покинуть страну, но оказались на мели на острове после того, как их обманули агенты по контрабанде мигрантов», — заявил капитан морского флота Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый французский истребитель Rafale, заказанный Индонезией, прибудет в страну к концу 2026 года.

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