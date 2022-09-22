Джакарта, 22 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо индонезийских граждан оказались на острове в Малайзии, где четыре дня находились без еды после того, как их обманули агенты синдиката, занимающиеся контрабандой людей, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По данным расследования, на острове находились четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет.

«Это нелегальные рабочие-мигранты, которые пытались покинуть страну, но оказались на мели на острове после того, как их обманули агенты по контрабанде мигрантов», — заявил капитан морского флота Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый французский истребитель Rafale, заказанный Индонезией, прибудет в страну к концу 2026 года.

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