Владикавказ, 22 сентября 2022, 10:07 — REGNUM В Северной Осетии в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода с сильными ливнями и ветром. Большое количество осадков может привести к чрезвычайным ситуациям местного уровня в виде подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и схода селей в горах. В связи с этим в региональном управлении МЧС объявили штормовое предупреждение.
Сильные ливни с дождями также ожидаются 22 сентября и до конца дня 23 сентября в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. На реках Карачаево-Черкесии подъём уровня воды может достичь неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход селей малого объёма.