Владикавказ, 22 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Северной Осетии в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода с сильными ливнями и ветром. Большое количество осадков может привести к чрезвычайным ситуациям местного уровня в виде подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и схода селей в горах. В связи с этим в региональном управлении МЧС объявили штормовое предупреждение.

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« По информации северо-осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 14:00 21 сентября и до конца суток 25 сентября местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 25 м/с», — говорится в сообщении МЧС по региону.

Сильные ливни с дождями также ожидаются 22 сентября и до конца дня 23 сентября в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. На реках Карачаево-Черкесии подъём уровня воды может достичь неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход селей малого объёма.