Москва, 22 сентября 2022, 10:05 — REGNUM Спецназ ФСБ задержал пять человек, причастных к подготовке террористического акта на объекте нефтегазового комплекса. Центр общественных связей спецслужбы 22 сентября опубликовал видео задержания гражданина России, готовившего теракт.
По информации ФСБ, задержанный планировал нанести повреждения объекту нефтегазового комплекса, поставляющему энергоносители в Турцию и Европу. Подозреваемому 44 года, в момент ареста он доставал из тайника две самодельные кумулятивные бомбы большой мощности.
Уточняется, что он и его четверо подельников, также задержанных, были завербованы киевскими спецслужбами.