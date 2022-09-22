Москва, 22 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Спецназ ФСБ задержал пять человек, причастных к подготовке террористического акта на объекте нефтегазового комплекса. Центр общественных связей спецслужбы 22 сентября опубликовал видео задержания гражданина России, готовившего теракт.

RIA Novosti archive / Andrey Stenin Сотрудники ФСБ

По информации ФСБ, задержанный планировал нанести повреждения объекту нефтегазового комплекса, поставляющему энергоносители в Турцию и Европу. Подозреваемому 44 года, в момент ареста он доставал из тайника две самодельные кумулятивные бомбы большой мощности.

Уточняется, что он и его четверо подельников, также задержанных, были завербованы киевскими спецслужбами.