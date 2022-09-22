Москва, 22 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, правительство России на заседании рассмотрит проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство Российской Федерации

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП, или 3 трлн рублей, с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП, или 2,9 трлн рублей в 2024 году и 0,7% ВВП, или 1,6 трлн рублей в 2025 году, сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Доходы бюджета в 2023 году оцениваются в около 26 трлн рублей, в этой сумме уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства, отметили в пресс-службе правительства.

Проект федерального бюджета на очередную трехлетку в Госдуме ожидают 28 сентября.

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Отметим, что в составе вопроса о бюджете рассматривается и макропрогноз на ближайшие три года, также уточнение прогноза на текущий год.

Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году на 0,8% и рост по 2,6% в 2024—2025 годах. Инфляция в 2022 году составляет 12,4%, в 2023 году ожидается рост цен на 5,5%, в 2024 и 2025 году — по 4%.

Минэкономразвития прогнозирует снижение цены на нефть марки Urals с 80 долларов за баррель в 2022 году до 70,1 доллара в 2023 году, $67,5 в 2024 году, 65 долларов в 2025 году.

Снижение реальных заработных плат и реальных доходов населения в РФ Минэкономразвития оценивает в 2022 году величиной в 2%. В 2023 году, по прогнозу, произойдет рост реальных зарплат на 2,6%, в 2024 году на 2,9%, в 2025 году на 2,8%. Прогноз министерства по росту реальных доходов населения в 2023 году оценивается в 2%, в 2024 году — 3,1%, в 2025 году — 2,8%.

Среднегодовая безработица в стране в 2022 году прогнозируется на уровне 4,2%, в 2023 году — 4,4%, в 2024 году — 4,3%, а в 2025 году — 4,1%.

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