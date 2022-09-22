Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Министерство финансов США ищет международного экономиста-наблюдателя для анализа возможных эффектов от санкций для американского бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на описание вакансии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что «гуру» по санкциям должен помочь Вашингтону избежать ошибок для собственной экономики. Предполагается, что он будет «консультировать министерство финансов по вопросам влияния санкций на фискальную и денежно-кредитную политику, обменные курсы, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику, официальный долг и связанные с этим вопросы».

Эта работа предполагает зарплату в размере 150 000 долларов и требует совершенно секретного допуска. По данным агентства, поиск такого специалиста показывает стремление администрации Джо Байдена минимизировать последствия санкций для самих США.

Читайте также: Боррель: ЕС расширит санкции против РФ и республик Донбасса за референдумы

«Одна из задач экономиста по санкциям будет заключаться в том, чтобы избежать крупных экономических потрясений, подобных кризису на мировом рынке алюминия в 2018 году после того, как США ввели под санкции компании, связанные с российским олигархом Олегом Дерипаской», — указывает агентство.

Ранее по теме: Палата представителей США одобрила проект о новых санкциях против РФ

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции по защите Донбасса Россия, по оценкам Bloomberg, стала мировым лидером по количеству введённых против страны санкций. Так, с февраля под ограничения попали 2778 российских объектов, их число выросло до 5530.