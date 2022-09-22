Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс несколько раз уклонился от ответа на вопрос, считает ли он, что глобальное потепление вызвано антропогенным воздействием, чем вызвал гнев климатических активистов, как передает агентство France-Presse.

Дэвид Малпасс Vsemirnyjbank.org

Активисты ранее уже призывали снять Малпасса с поста за неадекватный, по их мнению, подход к климатическому кризису.

Главой Всемирного банка традиционно является гражданин США. Малпасс был назначен в 2019 году при тогдашнем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, известном климатическом скептике.

Хор против Малпасса стал громче после его выступления на конференции New York Times по климатическому финансированию.

На просьбу журналиста ответить на слова бывшего вице-президента США Эла Гора, сказавшего, что Малпасс отрицает климатические изменения, глава ВБ сказал, что некоторые из его критиков «возможно, не знают, что делает Всемирный банк» и что финансирование банком климатических программ «на сегодняшний день значительно превышает» вклад со стороны других международных финансовых организаций.

После очередной попытки получить прямой ответ журналист Дэвид Геллес сказал: «Позвольте мне выразиться так ясно, насколько это возможно: признаете ли вы научный консенсус относительно того, что антропогенное сжигание ископаемого топлива ведет к быстрому и опасному потеплению планеты?»

Малпас снова сослался на программы Всемирного банка, но в этот момент несколько человек в аудитории выкрикнули: «Ответьте на вопрос!»

«Я даже не знаю. Я же не ученый», — ответил явно раздраженный Малпасс.

21 сентября консорциум климатических групп Big Shift призвал совет директоров Всемирного банка отстранить Малпасса от должности из-за этих комментариев.

«Чтобы Всемирный банк сохранил хоть какую-то толику порядочности, Малпасс не может оставаться на посту президента», — сказала исполнительный директор Climate Action Network Тасним Эссоп.

Другая группа активистских организаций заявила, что 22 сентября развернет баннер у штаб-квартиры Всемирного банка в Вашингтоне с надписью: «Всемирным банком руководит климатический скептик».

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