Москва, , 10:08 — REGNUM Спецслужбы киевского режима намеревались подорвать трубопровод, по которому энергоносители поступают из России в Турцию и Европу. Об этом сообщает 22 сентября Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный СБУ на территории б. УССР. У него изъяли два самодельных взрывных устройства, а также обнаружили переписку с куратором из б. УССР. Мужчине были переданы инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения спецслужбами [киевского режима] диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сообщили в ведомстве.

Также задержаны четыре российских гражданина, которые помогали готовить теракт.