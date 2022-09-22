Москва, 22 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Спецслужбы киевского режима намеревались подорвать трубопровод, по которому энергоносители поступают из России в Турцию и Европу. Об этом сообщает 22 сентября в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный СБУ на территории б. УССР. У него изъяли два самодельных взрывных устройства, а также обнаружили переписку с куратором из б. УССР. Мужчине были переданы инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения спецслужбами [киевского режима] диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сообщили в ведомстве.

Также задержаны четыре российских гражданина, которые помогали готовить теракт.