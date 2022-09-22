Москва, 22 сентября 2022, 10:09 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры с захваченной десантниками бронетехникой ВСУ в зоне проведения спецоперации.
Отмечается, что российским военнослужащим удалось захватить БТР-3У киевского производства, дооборудованный иностранным вооружением, а также БМП-2, которая была поставлена ВСУ из стран Восточной Европы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры теоретической и практической подготовки экипажей танков и боевых машинах пехоты для действия штурмовых отрядов Центрального военного округа ВС РФ в зоне проведения спецоперации.
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