Минобороны РФ показало кадры с захваченной бронетехникой ВСУ
Москва, 22 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры с захваченной десантниками бронетехникой ВСУ в зоне проведения спецоперации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
Отмечается, что российским военнослужащим удалось захватить БТР-3У киевского производства, дооборудованный иностранным вооружением, а также БМП-2, которая была поставлена ВСУ из стран Восточной Европы.
«БТР оставили, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою», — сообщил в видео наводчик-оператор Артём.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры теоретической и практической подготовки экипажей танков и боевых машин пехоты для действия штурмовых отрядов Центрального военного округа ВС РФ в зоне проведения спецоперации.
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