Сеул, , 10:02 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился 22 сентября в Сеуле с представителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Стороны стран выразили серьёзные опасения по поводу ядерных разработок Пхеньяна, обменялись мнениями о возможном проведении КНДР седьмых ядерных испытаний, договорились о сохранении совместной боеготовности вооружённых сил Южной Кореи и США.

Представители двух стран также акцентировали внимание на том, что Пхеньян столкнётся с беспрецедентным по жёсткости ответом в случае проведения ядерных испытаний.

Сообщается, что до отъезда Сон Ким также встретился с министром объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ.

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