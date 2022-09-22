В курском военкомате рассказали, кого коснётся мобилизация
Курск, 22 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Уже тысяча человек отправились в зону специальной военной операции из Курской области за весь период — 800 человек по контракту, ещё 200 добровольцами. Данные привёл на брифинге 21 сентября главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов.
Ещё около 600 человек должны отправиться на обучение в ходе двухнедельных сборов на базе военных учебных заведений.
Как пояснил председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, мобилизация частично коснётся тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. Он подчеркнул, что студентов, а также срочников и сотрудников оборонных предприятий мобилизация не коснется.
Однако, отмечалось на брифинге, те, кто состоит в запасе и сейчас находится за пределами своего региона, должны в трёхдневный срок вернуться либо встать на учёт по месту нахождения. В случае выезда из региона на длительный срок следует предупредить военкомат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Курской области сообщили о формировании в регионе мобилизационного резерва на случай необходимости выполнения задач непосредственно на территории области.