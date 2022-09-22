Курск, 22 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Уже тысяча человек отправились в зону специальной военной операции из Курской области за весь период — 800 человек по контракту, ещё 200 добровольцами. Данные привёл на брифинге 21 сентября главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ещё около 600 человек должны отправиться на обучение в ходе двухнедельных сборов на базе военных учебных заведений.

Как пояснил председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, мобилизация частично коснётся тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. Он подчеркнул, что студентов, а также срочников и сотрудников оборонных предприятий мобилизация не коснется.

Однако, отмечалось на брифинге, те, кто состоит в запасе и сейчас находится за пределами своего региона, должны в трёхдневный срок вернуться либо встать на учёт по месту нахождения. В случае выезда из региона на длительный срок следует предупредить военкомат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Курской области сообщили о формировании в регионе мобилизационного резерва на случай необходимости выполнения задач непосредственно на территории области.