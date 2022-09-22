Ярославль, , 10:03 — REGNUM В Ярославле суд оправдал трёх полицейских, которые допустили смерть задержанного. Об этом сообщает ЯрНьюс.

В суде Prokuror-kaluga.ru

События произошли в 2018 году. Четверо полицейских задержали в гаражном кооперативе 68-летнего мужчину в состоянии опьянения у которого при себе был травматический пистолет. Предварительно сообщалось, что он выстрелил в другого мужчину. Когда мужчину везли в отдел, он выпал из остановившегося служебного автомобиля, а в дальнейшем скончался в больнице.

Родственники погибшего обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, расследованием дела занимался центральный аппарат СКР. Суд над полицейскими начался в августе 2021 года, а завершился только 20 сентября 2022 года. Трёх мужчин оправдали, четвёртый получил 3,5 года лишения свободы условно по статье о превышении должностных полномочий. Ближайшие два года он не сможет занимать должности в правоохранительных органах. Приговор суда в силу не вступил.