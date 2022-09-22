Москва, 22 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Ситуация в Сирии, а также оказание гуманитарной помощи нуждающимся жителями республики стали основными темами обсуждения на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Cristian Iohan Ştefănescu Сирия

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Уточняется, что встреча в Астанинском формате состоялась 21 сентября на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг неё с акцентом на необходимость установления прочной стабилизации «на земле», достижения мира и безопасности на основе восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также стороны уделили отдельное внимание «задачам комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и предварительных условий, в том числе в рамках выполнения резолюции 2642 СБ ООН, включающей помимо трансграничного снабжения Идлиба, реализацию проектов по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры и обеспечение устойчивого внутреннего доступа из Дамаска во все районы страны».

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По итогам трёхсторонней встречи главы МИД «астанинской тройки также провели консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, на которых обсудили вопросы продвижения политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь заявил, что нарушениям суверенитета и территориальной целостности Сирии должен быть положен конец.