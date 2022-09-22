Донецк, 22 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел населённого пункта Старомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 22 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 6:40 нанесён удар из Красногоровки по Старомихайловке, выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ совершили обстрел Киевского района Донецка.