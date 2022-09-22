Бухарест, , 09:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой три балла по шкале Рихтера произошло в уезде Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом 22 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Zeml.info

По данным румынского Национального института геофизики (НИГ), эпицентр природного явления находился в горной местности на глубине 77 км. Данных о жертвах и разрушениях нет.

В регионе работают подразделения спасателей и группа ученых НИГ.

Напомним, только за последние три недели в сейсмически опасных зонах Румынии произошло 15 землетрясений магнитудой от 2,5 до 4,2-х.