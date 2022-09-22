Перемышль, Калужская область, 22 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Капитально отремонтируют 32 медицинских учреждения в 2022 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Калужской области. Об этом 22 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Пахоменко.

Министерство здравоохранения Калужской области Строительство ФАП села Борищево Перемышльского района

На данный момент на 15 объектах работы завершены. Кроме того, выполнены проекты по установке модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов. Первых пациентов из более 20 сёл и деревень области примут 26 новых ФАПов. В соответствии с намеченным графиком проводится оснащение больниц и поликлиник. Введены в эксплуатацию 1946 из 1970 запланированных единиц медицинского оборудования. В их числе два флюорографа и три цифровых рентгеновских аппарата. В 2022 году 11 новых автомобилей закуплены и переданы в лечебно-профилактические учреждения, до конца года еще 16 машин поступят на вооружение калужских медиков.

«Все программные мероприятия в этом году будут своевременно выполнены. Для нас очень важно создать комфортную среду для работы медиков и лечения пациентов, обеспечить их современным и высокотехнологичным оборудованием. Всё это в конечном итоге повлияет на качество оказания медицинской помощи населению», — отметил Константин Пахоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации калужского регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 643,4 млн рублей.