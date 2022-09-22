Москва, , 09:57 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода на участке Северной железной дороги в Мурманской области пяти вагонов пассажирского поезда, который следовал из Санкт-Петербурга, сообщили 22 сентября в пресс-службе СКР.

Уголовное дело Severpost.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 12:40 мск 21 сентября на 1321 км между станциями Куна и Ягельный Бор Октябрьской железной дороги произошёл сход пяти вагонов поезда №22 сообщением Санкт-Петербург — Мурманск. Обошлось без пострадавших. По данному факту следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР была организована доследственная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководству Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело», — отметили в СКР и добавили, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Как уточнили в Октябрьской железной дороге, на месте схода вагонов продолжаются восстановительные работы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Всех пассажиров доставили до мест назначения автомобильным транспортом.

Кроме того, авария сказалось на расписании других поездов. Так, поезд №285 сообщением Мурманск — Новороссийск был возвращен в Мурманск, откуда 22 сентября отправился по маршруту в 09:30 мск. Также было перенесено на 09:45 мск 22 сентября отправление поезда №15 Мурманск — Москва.

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