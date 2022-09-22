Красноярск, , 09:53 — REGNUM С 23 сентября в Красноярском крае будут работать участки для голосования на референдумах граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей по вопросу воссоединения этих территорий с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в избиркоме Красноярского края.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В региональной избирательной комиссии заверили, что окажут содействие в организации участков для голосования граждан указанных республик и областей, находящихся в Красноярском крае. Организаторам референдумов предоставят помещения и необходимое технологическое оборудование.

Всего в Красноярском крае сформируют четыре участковые комиссии референдумов. Они будут работать в помещении Дома дружбы народов в Красноярске.

Граждане освобождённых областей смогут проголосовать на референдуме 27 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией пройдут с 23 по 27 сентября.

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