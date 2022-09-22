Донецк, 22 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 22 сентября в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:28 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 сентября ВСУ обстреляли город Горловка Донецкой Народной Республики.

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