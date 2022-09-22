Москва, , 09:50 — REGNUM DMR-радиостанциями производства концерна «Созвездие», который входит в холдинг «Росэлектроника» государственной корпорации «Ростех», начали пользоваться теперь отечественные экстренные службы — полиция, МЧС, скорая помощь. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба «Ростеха».

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Уточняется, что новинка являются полной оригинальной разработкой, при этом радиостанции стандарта DMR «умнее» обычных, так как способны оцифровывать только основные фонемы речи и при кодировке речи абонент не услышит посторонние шумы.

Кроме того, ещё одним преимуществом цифровой связи стандарта DMR является ее высокая защищенность, так как для шифрования разговоров с её использованием применяется очень большой и сложный цифровой ключ. Также указанный стандарт предоставляет больше возможностей по настройке структуры общения между абонентами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что скорость работы врачей-рентгенологов может быть увеличена в два раза без потери качества диагностики с помощью нового отечественного программного обеспечения (ПО) для магнитно-резонансной томографии (МРТ).